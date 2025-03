O técnico do Grêmio Gustavo Quinteros conversou, de maneira exclusiva, com a reportagem de Zero Hora nesta quinta (27). O treinador justificou a sequência de folga aos jogadores após as finais do Gauchão, comentou os Gre-Nais no Gauchão e também falou sobre assumir a casamata gremista após a saída de Renato Portaluppi. Confira!