CONCESSÃO DO DMAE: próximos passos e o impacto para consumidores de Porto Alegre

Após mais de onze horas de debate e protestos dentro e fora do plenário, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na madrugada desta quinta-feira (23), o projeto que autoriza a concessão parcial dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada. A sessão foi marcada por protestos e ânimos acirrados entre os vereadores. No Gaúcha Atualidade desta quinta (23), o secretário de Governo da Prefeitura de Porto Alegre, André Coronel, detalha os próximos passos da proposta.