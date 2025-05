Após quase dois anos de obras, o complexo viário na BR-116 em Esteio foi totalmente liberado. Iniciado em julho de 2023, o projeto incluiu a construção de cinco viadutos e adequação das pistas, com investimento federal de R$ 121 milhões. As obras foram entregues dois meses antes do prazo e visam melhorar o deslocamento entre o Vale do Sinos e Porto Alegre. O projeto de melhorias na BR-116 investirá R$ 577,8 milhões ao longo de 38,5 km.