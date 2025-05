Companhia aérea Azul entra em recuperação judicial

Azul entra em recuperação judicial nos EUA, mas garante que nada muda para os clientes. A companhia aérea confirmou o pedido de reestruturação, mas assegurou que os voos continuam normalmente, assim como as vendas de passagens, pontos de fidelidade e benefícios. Em comunicado, a Azul destacou que clientes, tripulantes e fornecedores são prioridade no processo. A comunicadora Giane Guerra explica mais sobre o pedido que foi feito nos Estados Unidos, onde o processo é mais rápido e abrange melhor as dívidas com credores internacionais.