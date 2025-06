Como seria prova de PROFICIÊNCIA em MEDICINA? Quais conteúdos avaliados? | Conversas Cruzadas

Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto que condiciona o exercício da medicina à aprovação em um exame de proficiência. De acordo com a proposta, os médicos só poderão se registrar no Conselho Regional de Medicina (CRM) se forem aprovados neste Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Quem defende a medida, destaca a necessidade de uma qualificação mais rigorosa num cenário em que há muitas faculdades de medicina no país. Quem é contra, avalia que provas teóricas pontuais não têm capacidade de distinguir entre o bom e o mau profissional, entre outros argumentos. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (16), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o diretor-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Sandro Schreiber de Oliveira, e o conselheiro federal de Medicina pelo Estado do RS e ex-presidente do Cremers, Carlos Sparta, para debater se o exame de proficiência em medicina é solução ou problema.