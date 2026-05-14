Como Pirisca Grecco entendeu que nativismo é cultura em movimento | Paralelas

Neste episódio do Paralelas, Juliana Bublitz conversa com o músico Pirisca Grecco, um dos nomes mais importantes da música nativista contemporânea. Com uma trajetória marcada por festivais, prêmios e ousadia estética, ele reflete sobre tradição, identidade e a necessidade de a cultura seguir viva, em movimento. Ao longo da conversa, Pirisca fala sobre o papel dos festivais na formação artística, critica os engessamentos do tradicionalismo e compartilha experiências pessoais que moldaram seu olhar.