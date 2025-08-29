Como PARAR de FUMAR? Veja DICAS para ABANDONAR o VÍCIO | Conversas Cruzadas

Dados do Ministério da Saúde apontam para uma estatística preocupante: entre 2023 e 2024 foi registrado um aumento de 25% no número de homens fumantes e de 36% de mulheres no Brasil. Com o objetivo de reforçar ações e sensibilizar a população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, em 1986, o 29 de agosto foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O cigarro tradicional contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas — entre elas, alcatrão e monóxido de carbono, associadas a doenças como câncer, infarto, AVC, enfisema pulmonar, irritações respiratórias e aumento da pressão arterial. A dependência está diretamente ligada ao poder da nicotina, substância presente no cigarro. E um outro problema atual tem acendido o alerta: o cigarro eletrônico. Estes dispositivos possuem mais nicotina que os cigarros convencionais, inclusive já há casos de Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Cigarro Eletrônico (EVALI, da sigla em inglês), que tem preocupado especialistas. O uso desses aparelhos está mais associado aos jovens, o que pode refletir em problemas futuros.