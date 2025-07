Reportagem mostra como o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) faz as previsões do nível do Guaíba. Grupo de pesquisadores divulgou boletins com estimativas da altura e duração da enchente de 2024 e a cheia de junho deste ano, que refletiram a realidade. Leia reportagem completa