O Inter conquistou a vantagem de dois gols no jogo de ida da final do Gauchão contra o Grêmio. No “Esportes ao Meio-Dia” desta segunda-feira (10), a repórter Valéria Possamai falou sobre como o time de Roger Machado enxerga o resultado e como pretende administrar a vantagem no jogo de volta no Beira-Rio, no próximo domingo (16).