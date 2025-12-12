Como Medellín se transformou de cidade mais violenta a referência global

O cientista político e administrador, Jean Edouard Tromme, explica como Medellín passou de uma das cidades mais violentas do mundo a referência global em inovação urbana. Ele detalha o papel da continuidade das políticas públicas, os investimentos nas periferias, a integração por teleféricos e escadas rolantes, além do foco em educação, cultura e mobilidade. A conversa mostra como Medellín virou um modelo de transformação social que hoje inspira cidades no mundo inteiro.