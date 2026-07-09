Como identificar um relacionamento abusivo

Alguns sinais de alerta podem ajudar a identificar um relacionamento abusivo, ainda no início. Comportamentos como acessar seu celular sem permissão, controlar suas amizades e ter crise de ciúme são formas de violência e controle. A tendência é que as violências evoluam. Em muitos casos, o agressor isola a vítima, afastando de familiares e amigos, e culpa a mulher pelos comportamentos dele. Essas são formas de violência contra a mulher, que podem acontecer antes de uma agressão física.