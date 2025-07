Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, conta com três operações deste tipo dentro da área de embarque. A exclusividade se traduz no fato de que, para entrar, é necessário pagar ou contar com benefícios, principalmente, vinculados a cartões de crédito. Além de um espaço reservado, as salas dispõem de comidas e bebidas à vontade. Leia a reportagem completa