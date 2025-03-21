Como funciona a tecnologia que checa histórico e auxilia empresas e pessoas | Radar de Inovação

O novo episódio do Radar de Inovação recebe Augusto Duarte, CEO da BGC Brasil, para falar sobre o uso da tecnologia na verificação de antecedentes e na análise de riscos em processos de contratação e prestação de serviços. O episódio aborda como funcionam as checagens de dados criminais, financeiros, educacionais e profissionais, o equilíbrio entre velocidade e precisão nas análises, o uso de múltiplas fontes públicas em tempo real e a importância do consentimento e da conformidade com a legislação de proteção de dados, além do amadurecimento desse mercado no Brasil.