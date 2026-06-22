Como funciona a pet terapia

A pet terapia promove interações entre pessoas e animais treinados, como cães e cavalos. A metodologia, conhecida ainda como Terapia Assistida por Animais (TAA), tem sido empregada para levar benefícios cognitivos, emocionais e físicos aos residentes de lares de idosos. Zero Hora acompanhou a visita da Pet Acolhe aos residentes do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. Trata-se de um projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). As visitas começaram há quatro anos. Atualmente, há 15 animais cadastrados. (leia a reportagem completa)