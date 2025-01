Romi Gonen, de 24 anos; Emily Damari, de 28 anos; e Doron Steinbrecher, de 31 anos, foram resgatadas pela Cruz Vermelha na Faixa de Gaza e entregues para as Forças de Defesa de Israel durante o primeiro dia de cessar-fogo no Oriente Médio neste domingo (19). Elas estavam sob o poder do grupo terrorista Hamas há 471 dias. No vídeo, o momento em que o comboio cruza a fronteira e o momento em que as jovens chegam à base israelense.