O Grêmio estreou com vitória na Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), com o placar de 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño. Apesar do resultado, o desempenho do Tricolor na partida foi alvo de críticas. Uma das maiores foi a atuação do zagueiro Jemerson, que esteve envolvido diretamente no gol marcado pelos paraguaios. Vem conferir a repercussão da partida no trecho do "Esportes ao Meio-Dia".