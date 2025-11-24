Como foi a 11ª COP Tabaco

A Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi concluída no último sábado (22), em Genebra, na Suíça, com uma série de decisões para o controle global do tabagismo. O Brasil, que é um dos principais produtores de fumo, propôs um conjunto de ações para reduzir o impacto ambiental do consumo de cigarros. A 11ª edição do evento discutiu avanços em políticas globais de enfrentamento ao tabagismo, mas não teve uma grande resolução. Entenda.