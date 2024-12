Três titulares do Inter têm sido alvos de propostas e sondagens do mercado estrangeiro. Entre eles, o atacante Wesley recebeu uma oferta de 9,5 milhões de euros (R$ 59,5 milhões) do Krasnodar, da Rússia, e Vitão quase deixou o Colorado rumo ao Real Betis, da Espanha, em julho, por 10 milhões de euros. No programa Gaúcha Hoje desta sexta-feira (13) o apresentador Antonio Carlos Macedo comentou as perspectivas para o time em 2025.