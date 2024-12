A poucos dias do início do verão, municípios do litoral sul do RS fazem os últimos preparativos para receber visitantes na temporada 2024/2025. A região é rica em possibilidades para os turistas: há opções de descanso em lagos de água doce ou de banho em praias do Oceano Atlântico. Além disso, as prefeituras investem em infraestrutura de esporte e lazer e atrações culturais.