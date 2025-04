Sete dos oito cardeais brasileiros estão hospedados no Colégio Pio-Brasileiro, um endereço que, em tempos comuns, abriga padres em fase de formação, missas discretas, café com pão italiano e tardes de silêncio entre livros. Mas agora, em plena Sede Vacante, a casa na Via Aurélia se transforma num quartel-general de batinas vermelhas. Leia mais na coluna do Rodrigo Lopes.