Como está a entrega de casas para vítimas da enchente no RS

Cerca de 15 meses após a enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, perto de 20 mil vítimas que foram desalojadas pela água ainda esperam por uma nova casa definitiva prometida pelos governos federal ou estadual. Até o começo de setembro, pouco mais de 5 mil afetados pela cheia conseguiram uma nova chave graças ao programa de Compra Assistida sob responsabilidade da União. Obstáculos como a burocracia e a necessidade de evitar fraudes, segundo o governo federal, ampliam os prazos de entrega.