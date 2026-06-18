Como empresa transforma dados em resposta a desastres climáticos | Radar de Inovação

O novo episódio do Radar de Inovação recebe Venicios Santos, diretor de Negócios da Codex, para discutir como o uso de dados e tecnologia tem transformado a gestão de riscos climáticos e a tomada de decisão em empresas e governos.

O episódio aborda o uso de plataformas integradas para monitoramento ambiental e previsão de cenários, além do impacto dessas soluções em eventos extremos, como enchentes e crises climáticas recentes. Também explora o papel da inovação, da integração de dados e da infraestrutura tecnológica no planejamento territorial, na atuação do setor público e no avanço da inteligência de dados no Brasil.