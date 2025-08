Os miniapartamentos, com uma peça que integra diversos espaços, são uma tendência em crescimento em grandes cidades. Aos poucos, Porto Alegre entra na onda com opções para moradia e curta locação.

Prático, terrível, confortável ou desafiador? Zero Hora visitou moradores de quatro kitnets ou studios para entender como é morar em um espaço com pequena metragem. Confira as histórias.