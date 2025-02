A região é responsável por 95% da produção do fruto no Estado; expectativa para 2025 é de melhora de 20% na produtividade. Uma das principais características da banana produzida no Rio Grande do Sul está no sabor, que costuma ser mais doce. Reportagem visitou família de produtores em Dom Pedro de Alcântara, no Arroio dos Mengue para descobrir o segredo do cultivo. Leia reportagem completa.