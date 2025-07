COMO É A ESCOLA SEM CELULAR? Aluno de 12 anos relata o que mudou após restrição | Conversas Cruzadas

Neste início de ano letivo, as escolas tiveram de lidar com um novo desafio – a legislação que restringe o uso de dispositivos eletrônicos nos colégios. Pela nova lei, o uso de celular passou a ser limitado no ambiente escolar, inclusive nos intervalos e recreios. Sendo permitido apenas para fins pedagógicos e para garantir acessibilidade a estudantes com deficiência, ou em casos de violência no entorno da instituição de ensino. O porte é vedado apenas aos alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano), com exceção para casos de inclusão ou acessibilidade. Para alunos de Ensino Médio e Anos Finais Ensino Fundamental (6º a 9º ano), é possível levar o celular para a escola, mas o dispositivo deve ficar guardado na mochila ou em outro local.