Como criar ASSISTENTE no ChatGPT para ajudar no TRABALHO: especialista dá dicas | Conversas Cruzadas

Neste Dia do Trabalho vamos refletir sobre o futuro das profissões diante do avanço da inteligência artificial: ela representa uma ameaça ou é uma aliada para os trabalhadores? Exploramos os medos e as esperanças que cercam essa transformação, discutindo como a IA pode redefinir carreiras, gerar novas oportunidades ou acentuar desigualdades. Em meio a incertezas, buscamos entender: devemos encarar esse futuro com receio ou otimismo? O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (1), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe o head da PUCRS Consulting, Luis Fernando Saraiva, para debater se a inteligência artificial é ameaça ou aliada no mercado de trabalho.