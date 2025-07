Como as tarifas de Trump afetam a indústria do café do Brasil

Uma série de empresários da indústria e do agronegócio teve reuniões nesta terça-feira (15) com o ministro do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Há receio de uma escalada de tarifas com uma disputa política, o que afeta a exportação do que é produzido aqui e a importação de insumos. O Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (16) conversou com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Celírio Inácio da Silva, que relatou sua preocupação com o setor cafeeiro.