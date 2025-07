Como as tarifas de Trump afetam a economia gaúcha?

Entidades empresariais gaúchas reagiram com preocupação ao anúncio de aumento a 50% nas tarifas de importação a produtos brasileiros aos Estados Unidos. Diversos produtos gaúchos serão atingidos. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações do Rio Grande do Sul, ficando atrás somente da China. No primeiro semestre de 2025, foram US$ 950 milhões, representando 10,2% dos embarques. O Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (10) conversou com o presidente do SindiTabaco, Valmor Thesing, e com o professor da UFRGS e especialista em Produção de Bovinos de Corte, Júlio Barcellos, para entender como as taxas anunciadas podem afetar o setor tabagista e a indústria de carnes do Rio Grande do Sul.