Como a robótica e o 5G industrial estão transformando a logística no Brasil

Sexta-feira, 31 de jul de 2026
O Radar de Inovação desta semana recebeu o diretor de negócios e desenvolvimento do Ecoparque Lourenço e Souza e CEO da Chico Imóveis, Filipe Christianetti, para falar sobre as transformações que estão remodelando os centros logísticos e as indústrias no Brasil.
Durante a conversa, Christianetti explicou como o parque – localizado em Sapucaia do Sul – foi estruturado para atrair empresas de diferentes regiões, priorizando sustentabilidade, planejamento de longo prazo e infraestrutura preparada para novas tecnologias.