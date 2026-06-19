Como a Espanha é uma das referências em inovação e transformação urbana

A Espanha se destaca como referência ao integrar ciência profunda à vida urbana, com Barcelona figurando entre os principais polos de inovação da Europa, e Madri concentrando parcela importante da produção científica nacional. O país sustenta esse ecossistema conectando talentos globais e tecnologias de ponta ao dia a dia da sociedade. Na última semana, Zero Hora acompanhou uma missão de empresários do varejo gaúcho, liderada pela Fecomércio-RS. Em Barcelona e em Madri, o grupo formado por 24 empreendedores visitou hubs de inovação e tecnologia em Barcelona e Madri, além de visitas técnicas em empresas e participação na Shoptalk Europe.