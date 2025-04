Mais de 160 delegações internacionais confirmaram presença nas cerimônias fúnebres do papa Francisco. De acordo com informações exclusivas obtidas pela coluna junto a fontes do Vaticano nesta sexta-feira (25), a lista prévia de autoridades na missa de Exéquias — cerimônia de homenagem a religiosos — inclui chefes de Estado, primeiros-ministros e parlamentares de diversos países.