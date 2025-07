Começam obras que afetam 34 bairros e podem deixar quase metade da população de Porto Alegre sem água

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou as obras de melhorias programadas para o sistema de abastecimento das zonas leste e norte de Porto Alegre. O trabalho começou no domingo (13) e deve ser concluído na madrugada de terça-feira (15). Conforme a prefeitura, cerca de 637 mil pessoas podem ficar sem água no período.