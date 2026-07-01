Começa a valer reajuste nas contas de água de clientes da Corsan Aegea no RS | Chamada Geral 1

Começa a valer nesta quarta-feira (1º) o reajuste das tarifas de água e esgoto dos clientes da Corsan Aegea. O aumento de 5,76% constará nas faturas com vencimento a partir de agosto e foi acordado entre a Corsan Aegea e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado (Agergs). No Rio Grande do Sul, 237 municípios atendidos pela Corsan Aegea são regulados pela Agergs. Outros 66 municípios atendidos pela Corsan Aegea são regulados pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).