Capeletti ou agnoline? O nome pode até não ser consenso, mas uma coisa é unânime: no inverno, esse tipo de massa, que veio ao RS a partir da imigração italiana, ganha ainda mais protagonismo. Quem atesta essa afirmação são empresas que produzem capeletti (ou agnoline) em Caxias do Sul. Tradicionalmente utilizada em sopas, essa massa recheada tem feito as fábricas investirem em novos e modernos equipamentos para atender a demanda.