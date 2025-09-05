Colisão entre dois veículos na RS-239, em Sapiranga

Segunda-feira, 8 de set de 2025
O motorista de um Celta morreu ao colidir com um Corolla na manhã desta sexta-feira (5), na RS-239, em Sapiranga, no Vale do Sinos. O acidente ocorreu na altura do km 28, por volta das 8h30min. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Corolla, com placas de Chapada, trafegava no sentido Estância Velha-Taquara, quando foi atingido pelo Celta, com placas de Parobé, que vinha no sentido contrário. Por motivos desconhecidos o motorista do Celta perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro que divide as pistas, virou de lado e acabou atingido pelo Corolla.