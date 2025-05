O Grêmio perdeu de virada para o São Paulo, no Estádio Morumbi, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Sidnei Lobo, na condição de técnico interino, concedeu entrevista coletiva. Alberto Guerra, presidente do clube gaúcho, também se manifestou e reclamou da arbitragem. Confira!