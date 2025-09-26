Coletiva: polícia explica prisão do professor de Direito suspeito de crimes sexuais

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26), a Polícia Civil explicou a prisão temporária do professor de Direito e advogado Conrado Paulino da Rosa. Ele foi preso por suspeita de ter cometido crimes sexuais contra mulheres em Porto Alegre. Os casos teriam acontecido entre 2013 e 2025, conforme relatos obtidos pela investigação da Polícia Civil. Rosa foi preso em casa, em Porto Alegre. A delegada responsável pela investigação disse que a prisão foi realizada em virtude das circunstâncias envolvendo as vítimas.