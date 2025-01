Nesta terça (7), o Inter realizou um evento de reabertura para a temporada de 2025. Os dirigentes colorados prometeram que não haverá desmanche do grupo, apesar das dificuldades financeiras que o clube enfrenta. No "Sala de Redação", Rodrigo Oliveira acompanhou a reapresentação e Saimon Bianchini falou sobre os possíveis reforços do Colorado. Confira no trecho!