CNH sem AUTOESCOLA é uma boa ideia ou pode comprometer a formação? | Conversas Cruzadas

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou em entrevista a um podcast do jornal Folha de S. Paulo que o governo federal pretende reduzir a burocracia para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre elas acabar com a obrigatoriedade de o candidato passar por autoescola. De acordo com Renan Filho, atualmente o custo para emissão da carteira de motorista é entre R$ 3 mil e R$ 4 mil, valor próximo ao preço de uma motocicleta usada. Esse custo, defende o ministro, poderia ser reduzido em mais de 80% com a retirada da obrigatoriedade do condutor fazer aulas de direção e de conduta no trânsito em autoescolas e Centros de Formação de Condutores (CFC), entre outras burocracias não citadas.