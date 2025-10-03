CNH: ministro dos Transportes explica mudanças com fim da obrigatoriedade da autoescola

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (3) ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as mudanças propostas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação no Brasil são pensadas para que o cidadão tenha direito a escolher a melhor maneira de se formar. Renan Filho classificou o sistema atual como lento, burocrático e muito caro, ressaltando que o Rio Grande do Sul tem a taxa mais alta do Brasil, deixando a CNH ainda mais cara.