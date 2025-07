CLUBE DO LIVRO: por que tanta gente voltou a ler em grupo? | Conversas Cruzadas

Ler livros está na moda outra vez. Mais do que isso: lê-los em grupo e compartilhar a experiência (até então solitária) virou tendência nas redes e na vida real. Os clubes de livros explodiram. E à frente de alguns dos mais badalados coletivos literários, estão artistas, influenciadores e até políticos. No livro Team Human, de Douglas Rushkoff, discute-se a ideia de que as tecnologias, embora tenham sido criadas para aproximar pessoas, podem dificultar a conexão real, e que a leitura coletiva pode favorecer a reconstrução dessa proximidade. Para quem participa desses clubes, o livro acaba exercendo um papel secundário. O principal é encontrar um espaço de convívio, liberdade diante de algoritmos e pertencimento a uma comunidade.

O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (10), sob o comando da apresentadora Juliana Bublitz, recebe ao vivo a jornalista, escritora, ativista e organizadora do Clube de Leitura da Manu, Manuela d'Ávila, a jornalista e escritora, organizadora do Clube do Livro FêPandolfi, Fê Pandolfi, a sócia e diretora de marketing da TAG Livros, Laura Zuanazzi, e a professora, incentivadora de leitura para surdos e ouvintes, e organizadora do clube Desencalha Literário, Angelica dos Santos, para debater a febre dos clubes de leitura.