Cléo Kuhn sempre sabe se vai chover? Conheça os bastidores do homem da previsão do tempo | Paralelas

Figura icônica do imaginário gaúcho, Cléo Kuhn está há mais de 40 anos traduzindo o tempo para milhões de ouvintes. No novo episódio do Paralelas, ele revisita a própria trajetória com o humor característico que o tornou tão querido. Cléo relembra como entrou na meteorologia “por acaso”, fala sobre a rotina de acordar às 3h da manhã e conta por que jamais se abalou com os pedidos incessantes de “Cléo, vai chover?”. Entre lembranças de Pelotas, madrugadas de trabalho, reflexões sobre tecnologia e seu jeitão direto, ele compartilha a sua visão sobre o tempo, a vida e as mudanças que ninguém controla, mas todos precisam aprender a aceitar.