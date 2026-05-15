Cláusula de confidencialidade entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro? Entenda o caso

Terça-feira, 19 de mai de 2026
O Timeline desta sexta-feira (15) repercutiu a entrevista que o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro concedeu à Globo News, na qual ele tentou explicar a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio alegou que não podia admitir o contato com Vorcaro por causa de uma cláusula de confidencialidade. Os áudios divulgados pelo Intercept Brasil mostram uma intimidade que ele negou publicamente: "irmão", "brother", "estou contigo até o fim". Sobre o dinheiro, o senador disse que foi para um fundo destinado ao filme sobre Jair Bolsonaro — mas não soube dizer nem o nome do fundo. A produtora nega ter recebido qualquer valor. Confira a análise dos apresentadores Kelly Matos, Gabriel Wainer e Paulo Germano sobre o caso.