Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, é alvo de operação da Polícia Federal | Atualidade

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) é alvo de operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal nesta sexta-feira (15). Agentes cumprem mandados de busca na casa dele, em um condomínio na Barra da Tijuca. O dono da Refit, Ricardo Magro, é alvo de ordem de prisão.

São 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, foi determinado ainda o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.