Ciro chama Lula de “maior agente dos agiotas”; e Gabriel Sant'Ana Wainer comenta

Representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), o presidente Lula ingressou com interpelação judicial contra Ciro Gomes em razão de supostas ofensas proferidas em vídeo publicado na internet. 👉 De acordo com a ação, o político cearense teria insinuado que Lula recebeu propina para implementar o programa "Crédito do Trabalhador". Em resposta à ação da AGU, Ciro Gomes disse ainda que o presidente é o “maior agente dos agiotas”. 📲 No Gaúcha Hoje desta segunda-feira (9), o jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer comentou sobre o assunto. Assista ao trecho!