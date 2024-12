CINCO PERGUNTAS PARA GEROMEL | ENTREVISTA EXCLUSIVA

Por volta das 18h de domingo (8), Pedro Geromel deixará de ser jogador de futebol e passará a ser um aposentado. É provável que, apesar dos 39 anos, ele fique algum tempo sem trabalhar. Desde os 17 anos atuando como profissional da bola, o ainda zagueiro do Grêmio evita fazer planos para o futuro. Relaxado em uma cadeira da sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, Geromel recebeu o Grupo RBS para revisar sua década como jogador do Grêmio. Ele fala das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, da relação com a torcida e a chegada sob olhar de desconfiança do torcedor. Também lembrou dos dias mais difíceis, quando o clube foi rebaixado. No vídeo, confira um trecho da entrevista do ídolo gremista!