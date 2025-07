Apresentado por Leandro Staudt e Paulo Germano, o Gaúcha+ recebeu os fundadores do Mini Mundo, tradicional parque de miniaturas em Gramado. Eles contaram como a atração surgiu e se tornou referência na Serra Gaúcha. O programa também mostrou a visita do repórter Gabriel Costa ao Big Land, um fliperama com máquinas em tamanho gigante.