O ex-ajudante de ordens da Presidência durante o mandato de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse, em depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF), que integrantes do agronegócio pressionaram o governo para que fosse consumado um golpe de Estado. Nesta quinta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, retirou o sigilo de vídeos dos depoimentos de Mauro Cid.