Ciclone extratropical: Inmet alerta que litoral do RS pode ser mais impactado

O litoral gaúcho é a região com maior risco de ser impactada pelo ciclone que atingirá o Rio Grande do Sul nesta semana. O fenômeno meteorológico poderá provocar volumes expressivos de chuva em curto espaço de tempo e fortes rajadas de vento. A projeção é do meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider, que estima que as precipitações poderão variar de 30 a 70 milímetros, podendo passar de 100 milímetros em algumas áreas, e o vento superar os 100 km/h.