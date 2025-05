China e UE suspendem importação de frango brasileiro após gripe aviária | Conversas Cruzadas

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta sexta-feira (16) a detecção de um caso de influenza aviária em aves comerciais do Estado. Trata-se do primeiro caso encontrado em granjas comerciais do Brasil. Segundo a pasta, o caso da doença foi detectado em Montenegro, no Vale do Caí. A propriedade é destinada à criação de galinhas matrizes, ou seja, para a produção de ovos férteis (aqueles comercializados para desenvolver animais de corte). Ao todo, cerca de 17 mil animais estavam em dois galpões da granja. No primeiro espaço, 100% das galinhas morreram. No segundo galpão, a mortalidade foi de 80%. As aves remanescentes foram sacrificadas. Em razão disso, foi decretado estado de emergência zoossanitária por 60 dias. Assim, a venda do produto do país para a China fica suspensa por 60 dias. O embargo temporário e automático está previsto no protocolo de exportação entre os países. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (15), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a pesquisadora e professora no setor de Inspeção e Tecnologia de Carnes, Pescados e Derivados da Faculdade de Veterinária da UFRGS, Liris Kindlein, o professor de Economia da UFRGS, Leonardo Xavier, o virologista e pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Feevale, Fernando Spilki, e a coordenadora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Unisinos, Larissa Rosa, para debater o primeiro caso de influenza aviária em granja comercial do Brasil e os impactos na economia.